Policial

Operativo nocturno: Realizaron controles a motos y autos por caños de escape libres

La unidad de Tránsito, realizó los operativos de control en motorizados de dos y cuatro ruedas, exigiendo el uso de silenciadores y bajar la velocidad.

Jhovana Cahuasa

11/09/2025 7:41

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Este miércoles por la noche efectivos policiales de la Unidad Operativa de Tránsito, realizó operativos de control sobre el segundo anillo, en inmediaciones de El Trompillo y la avenida Banzer en Santa Cruz.

Según las autoridades policiales, los motorizados que se encuentran con escapes libres que perjudican y causan malestar en la población.

“Estamos controlando motocicletas en especial, para que los conductores no estén excediendo la velocidad, lastimosamente algunos están realizando carreras en tramos largos que se tienen, muchos de ellos circulando con escape libre, por lo que hemos tenido varias quejas por parte de vecinos”, manifestó el coronel Edson Rojas, miembro de la unidad de Tránsito.

Las motocicletas ocasionarían excesivos ruidos que molestan a la población, la autoridad policial señaló que procederán a la retención y trasladado de los mismos a dependencias policiales, para que aquellos motorizados que presenten inconvenientes con el ruido pongan silenciadores.

 

