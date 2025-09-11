TEMAS DE HOY:
Incendio cerca de viviendas PCC en Bolivia Extranjero muerto

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Incendio en Santa Cruz: Fuego en el 8vo anillo y avenida Cumavi puso en riesgo a viviendas cercanas

Un incendio desató alarma en la zona, debido a que las llamas se extendían rápidamente cerca de varias viviendas. Los propietarios, junto a Bomberos, trabajaron con agua, arena y palas para sofocar el fuego.

Red Uno de Bolivia

11/09/2025 6:58

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un incendió se registró la noche del miércoles en inmediaciones del Octavo Anillo, y avenida Cumavi, en Santa Cruz que causó gran alarma entre los vecinos, toda vez que se suscitó en pastizales, cerca de algunas viviendas.

El fuego se expandía rápidamente, por lo que los vecinos tuvieron que ayudar a personal de bomberos para sofocar las llamas.

Agarrados de baldes de agua, arena y palas, coadyuvaron para apagar el incendio, que minutos después afortunadamente pudo ser controlado y no generó graves daños.

“Llegué y al rato se prendió el fuego, teníamos miedo porque el fuego estaba cerca de los cuartos, lograron apagarlo, con baldes de agua, tierra y arena. El fuego nos afecta, espero que el humo ingerido no nos perjudique después”, manifestó Claudia Vaca, una vecina del lugar.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD