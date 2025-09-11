Un incendió se registró la noche del miércoles en inmediaciones del Octavo Anillo, y avenida Cumavi, en Santa Cruz que causó gran alarma entre los vecinos, toda vez que se suscitó en pastizales, cerca de algunas viviendas.

El fuego se expandía rápidamente, por lo que los vecinos tuvieron que ayudar a personal de bomberos para sofocar las llamas.

Agarrados de baldes de agua, arena y palas, coadyuvaron para apagar el incendio, que minutos después afortunadamente pudo ser controlado y no generó graves daños.

“Llegué y al rato se prendió el fuego, teníamos miedo porque el fuego estaba cerca de los cuartos, lograron apagarlo, con baldes de agua, tierra y arena. El fuego nos afecta, espero que el humo ingerido no nos perjudique después”, manifestó Claudia Vaca, una vecina del lugar.

Mira la programación en Red Uno Play