Conozca a Nueva Caledonia, la selección que acompañará a Bolivia en el repechaje rumbo al Mundial 2026

La selección de Nueva Caledonia, acompaña en el repechaje a la selección boliviana rumbo a la clasificación al Mundial 2026, se encuentra ubicado en el Pacífico Sur, siendo un archipiélago de Francia.

Su selección nunca clasificó a una Copa del Mundo, tiene 289.000 habitantes, y forma parte de la FIFA, desde el año 2004.

Llegó al repechaje después de su gran campaña, en las eliminatorias de Oceanía, donde lidera su serie en fase de grupos, en semifinales venciendo a la isla de Tahití avanzó a la final, donde se enfrentó a Nueva Zelanda y cayó goleado por 3-0.

Nueva Zelanda clasificó al Mundial de forma directa y Nueva Caledonia se enfrentará en la fase previa al Mundial 2026.

Dentro de sus logros, tiene dos subcampeonatos en el certamen de su confederación, el 2008 y 2012, junto a Bolivia luchará por conseguir la clasificación mundialista.

