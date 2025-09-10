Así juega Nueva Caledonia, la selección que disputará el repechaje junto a Bolivia

La selección de Nueva Caledonia sorprendió en las Eliminatorias de Oceanía y se convirtió en la primera en asegurar un lugar en el repechaje mundialista, instancia en la que ya se encuentra Bolivia. Aunque ocupa la posición 152 en el ranking FIFA, el combinado oceánico logró terminar primero en su grupo con 7 puntos en la competencia oceánica, pero en la final cayó frente a Nueva Zelanda en la final disputada.

El estilo de juego de Nueva Caledonia refleja tanto sus dificultades como sus virtudes. De acuerdo a las imágenes de cada uno de sus partidos, Caledonia suele sufrir desconcentraciones en las pelotas paradas, especialmente en los tiros de esquina, además de problemas en el retroceso y errores al salir jugando bajo presión. Sin embargo, también cuenta con fortalezas importantes.

Entre sus habilidades se destacan la velocidad de sus jugadores para el contragolpe, la potencia física en la delantera y un buen remate de media distancia. Además, varios futbolistas tienen un golpeo de balón que les permite ser peligrosos desde fuera del área.

De esta manera, Nueva Caledonia se une a Bolivia como las primeras selecciones confirmadas en el repechaje. Aún restan definir los cupos de dos selecciones de Concacaf, una de Asia y otra de África, que completarán la fase previa al Mundial.

