Sociedad de Ingenieros cuestiona falta de coordinación en las obras del Tahuichi

Desde la Sociedad de Ingenieros indicaron que los trabajos se realizaron en simultáneo y la ejecución fue parcial.

Naira Menacho

11/09/2025 21:20

Foto: Red Uno de Bolivia.
Según el representante de la Sociedad de ingenieros, Alberto Rendón se pudo evidenciar poco movimiento en los trabajos realizados en el estadio Tahuichi Aguilera, luego de que se realizara la última inspección realizado el pasado sábado, en este sentido, señala que existió poca coordinación desde el inicio del proyecto.

“Es un sitio de obras, ahora se están ejecutando varias obras en simultaneo y la ejecución es parcial. Se intervino el área de gradería, cubierta metálica, el campo deportivo, la pista atlética. Son varios ítems en simultáneo que se están ejecutando”, señaló Rendón, tras su última inspección.

El representante de la Sociedad de Ingenieros dio a conocer que, como institución fueron invitados recientemente para ver el avance de la obra, porque lo señala que existió poca coordinación desde los inicios de la remodelación de estadio Tahuichi Aguilera.

 

 

