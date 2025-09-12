¡Atroz! Hallan el cuerpo de una joven desaparecida dentro de una bolsa de basura en la casa de su pareja

El terrible hallazgo se suscitó este jueves en General Rodríguez, Argentina, donde una joven de 25 años fue hallada sin vida dentro de un basurero.

La joven fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre sus familiares la buscaban con desesperación, tras días de búsqueda fue encontrada muerta, dentro de un basurero en la casa de su enamorado.

Según informó la Policía, el cuerpo estaba en estado de descomposición. El sujeto y presunto feminicida fue identificado como Oscar Ángel Benítez (26), se conoce que el mismo antes de ser capturado intentó atentar contra su vida, cortando su brazo con un serrucho.

El mismo fue evacuado a un hospital con custodios, donde se recupera, y fue aprehendido como el principal sindicado del feminicidio.

La policía logró hallar el cuerpo debido a la denuncia de vecinos, quienes reportaron que un fuerte olor salía del lugar.

Tras hacer la requisa lograron encontrar los restos humanos que se encontraban dentro de una bolsa de nylon, envuelta en frazadas y atada con sogas. El caso se encuentra en investigación.

