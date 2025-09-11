“Quiero salvar a mis hijos”: Médico palestino boliviano atrapado en Gaza clama ayuda para salir del país

Reefat Alathamna, médico palestino con nacionalidad boliviana, volvió a pedir ayuda al Gobierno de Bolivia para evacuar a su familia de la Franja de Gaza. La solicitud fue realizada este jueves a través de sus redes sociales, donde compartió su situación.

Alathamna vive junto a su esposa Noha y sus cinco hijos en medio del conflicto. Según relató, cada día buscan refugio y acceso a comida y agua, pese al riesgo constante por los ataques aéreos.

De acuerdo con BBC News Mundo, el médico vivió nueve años en Bolivia, donde se formó en medicina y obtuvo la ciudadanía. Este vínculo es el que motiva su llamado al Gobierno boliviano, solicitando apoyo para salir del territorio.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Alathamna y su familia han sido desplazados en al menos 10 ocasiones.

Más de 63.000 muertos en Gaza

Según datos del Ministerio de Salud de Gaza, el conflicto ha dejado hasta la fecha más de 63.000 personas fallecidas, incluyendo al menos 18.000 niños. Además, se reportan más de 160.000 personas heridas.

La situación humanitaria continúa deteriorándose en la región, mientras cientos de familias intentan abandonar Gaza sin éxito.

