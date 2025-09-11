Todo comenzó un 11 de septiembre de 2001, a las 08:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra una de las torres, tras ser secuestrado por terroristas, el vuelo iba lleno de pasajeros.

Un poco más tarde aproximadamente a las 09:03 de la mañana, el vuelo 175 chocó contra la torre sur, el mundo enteró observó en directo el atentado por las transmisiones de la televisión.

Se podía observar cómo los edificios icónicos se convertían en una total escena del caos. A horas 09:37 se suscitó otro atentado el vuelo 77 de American Airlines, impactó contra el Pentágono, siendo este el centro de operaciones del departamento de Defensa de Estados Unidos.

09:59 horas la Torre Sur, se desplomó y generó una inmensa nube de polvo y escombros. 10:03 minutos, el vuelo 93 de United Airlines se estrella en un campo en Pensilvania, después de que los pasajeros intentaran frustrar el secuestro.

Se cree que el objetivo de los secuestradores era atentar contra el Capitolio o la Casa Blanca. 10:28 horas, la Torre Norte colapsó, 17:20 p.m., el edificio World Trade Center se derrumbó por los daños estructurales y el incendio causado por el colapso de las Torres Gemelas.

El ataque fue coordinado y el saldo de las víctimas ascendió a más de 3.000 personas, por lo que el 11 de septiembre, sigue siendo un día trágico en el que se recuerda a los miles de víctimas, y se reflexiona sobre las consecuencias de los atentados que quedan como cicatrices en la historia.

Ver el video:

