¿Quién era Charlie Kirk, el activista pro-Trump que murió baleado en una universidad de Utah?

Charlie Kirk, era un importante aliado de Donald Trump y fundador de una organización juvenil conservadora, murió este miércoles luego de ser baleado en un evento realizado en una universidad de Utah. La información sobre el deceso, fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Charles James Kirk nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, Estados Unidos. Fue un activista político conservador, autor y figura mediática, su popularidad alcanzó la fama el año 2012, cuando fundó la organización juvenil Turning Point USA, de la que eventualmente se desempeñó como director ejecutivo.

Lideró otras ramas como Turning Point Action, Academy, Faith y Endowment, consolidando una amplia influencia entre jóvenes conservadores a nivel nacional

Además, se conoció que Kirk se destacó como una de las voces jóvenes más prominentes del movimiento MAGA (Make America Great Again). En 2020 alcanzó notoriedad nacional al presidir Students for Trump y contribuir en la transición presidencial.

Su organización política, Turning Point USA, fue clave para la victoria del presidente Donald Trump en 2024, y Trump le atribuyó el mérito de movilizar el voto joven.

Kirk aparecía con frecuencia en cadenas de televisión por cable, incluidas Fox News, para compartir sus opiniones sobre temas como los archivos de Epstein, el Gobierno de Trump y la libertad de expresión.

Finalmente, Kirk fue mortalmente alcanzado este miércoles por un disparo en el cuello. La bala provino de un edificio situado a unos 200 metros del lugar. Fue trasladado al hospital, donde falleció a los 31 años de edad.

Mira la programación en Red Uno Play