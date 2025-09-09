TEMAS DE HOY:
Internacional

“No pude hacer nada para salvarlo”: el dolor de la madre del menor asesinado en medio de un robo

El menor de 17 años intentó defender a su madre de un robo y fue asesinado a tiros por otro menor de 15 años. La madre desconsolada pide justicia.

Red Uno de Bolivia

09/09/2025 10:30

Foto: Redes Sociales.
Argentina

El terrible hecho se suscitó en La Matanza, Argentina, donde un adolescente de 15 años junto a otros cómplices procedió a realizar un robo a una mujer, en el intentó el hijo de la víctima de 17 años defendió a su madre y fue impactado con un arma de fuego.

Tras recibir los disparos el menor de 17 años llegó a perder la vida de manera inmediata, mientras que el sospechoso junto a sus cómplices huyó del lugar.

La madre del menor, Alicia Ojeda, en medio de consternación contó lo sucedido, y señaló que se vio impotente al no poder hacer nada para salvarle la vida a su hijo.

“Estaba todo desangrado, pobrecito. No podía hacer más nada, se desvaneció en el piso”, manifestó la madre.

El hecho se dio en la puerta de la casa de las víctimas, cuando la familia llegó a bordo de su vehículo que pretendía ser guardado en el garaje, la madre fue interceptada por cuatro sujetos, cuando su hijo vio el hecho saltó a defenderla.

Sin embargo, entre los delincuentes existía un menor de edad quien disparó el arma tres veces quitándole la vida. Según revelaron las autoridades dos sujetos fueron aprehendidos uno de ellos el menor de 15 años, mientras se busca a otros dos cómplices del hecho, el caso se encuentra en investigación.

La madre pide a la justicia capturar a todos los delincuentes, además sentenciarlos con la pena máxima.

 

 

