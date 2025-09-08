TEMAS DE HOY:
Yapacaní Violencia en Pando cadáver

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Terrible! Adolescente intentó defender a su mamá de un robo y fue asesinado a tiros por otro menor

Según las investigaciones, un grupo de delincuentes entre ellos un menor de 15 años atacó a una familia intentando robar a una madre, su hijo lo defendió y fue abatido con tres disparos en su humanidad.

Red Uno de Bolivia

08/09/2025 18:30

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

El terrible hecho se suscitó en La Matanza, Argentina, donde un adolescente de 15 años junto a otros cómplices procedió a realizar un robo a una mujer, en el intentó el hijo de la víctima de 17 años defendió a su madre y fue impactado con un arma de fuego.

Tras recibir el disparó el menor de 17 años llegó a perder la vida de manera inmediata, mientras que el sospechoso junto a sus cómplices huyó del lugar.

El hecho se suscitó el pasado sábado a las 18:30 horas, en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, justo cuando la familia regresaba a su casa a bordo de una camioneta.

 

 

Según las investigaciones, la madre del joven hacía maniobras para guardar su vehículo a un garaje, su hijo se disponía a ayudarla, abriéndole el protón, cuando un grupo de delincuentes armados entre ellos el menor de 15 años abordaron a la mujer e intentaron asaltarla.

Al ver el ataque el hijo de la víctima corrió a auxiliarla y se interpuso ante los atacantes para protegerla, en medio del forcejeó el joven recibió tres impactos de bala que acabaron con su vida.

De manera desesperada la familia del menor lo socorrieron trasladándolo al hospital Simplemente Evita, pero llegó a fallecer por la gravedad de las heridas.

Una cámara de seguridad de uno de los vecinos captó el momento exacto del hecho, en el mismo se puede apreciar parte de lo que fue el violento asalto, posteriormente los delincuentes huyeron del lugar.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD