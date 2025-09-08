El terrible hecho se suscitó en La Matanza, Argentina, donde un adolescente de 15 años junto a otros cómplices procedió a realizar un robo a una mujer, en el intentó el hijo de la víctima de 17 años defendió a su madre y fue impactado con un arma de fuego.

Tras recibir el disparó el menor de 17 años llegó a perder la vida de manera inmediata, mientras que el sospechoso junto a sus cómplices huyó del lugar.

El hecho se suscitó el pasado sábado a las 18:30 horas, en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, justo cuando la familia regresaba a su casa a bordo de una camioneta.

Según las investigaciones, la madre del joven hacía maniobras para guardar su vehículo a un garaje, su hijo se disponía a ayudarla, abriéndole el protón, cuando un grupo de delincuentes armados entre ellos el menor de 15 años abordaron a la mujer e intentaron asaltarla.

Al ver el ataque el hijo de la víctima corrió a auxiliarla y se interpuso ante los atacantes para protegerla, en medio del forcejeó el joven recibió tres impactos de bala que acabaron con su vida.

De manera desesperada la familia del menor lo socorrieron trasladándolo al hospital Simplemente Evita, pero llegó a fallecer por la gravedad de las heridas.

Una cámara de seguridad de uno de los vecinos captó el momento exacto del hecho, en el mismo se puede apreciar parte de lo que fue el violento asalto, posteriormente los delincuentes huyeron del lugar.

