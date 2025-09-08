TEMAS DE HOY:
Internacional

Video: ¡Impactante! Así un albañil se salvó de milagro de morir aplastado por una pared de bloques

En el video se observa el dramático momento en que una pared colapsa justo donde un albañil trabajaba. El hecho ocurrió en Nuevo León, México, y generó gran alarma.

Red Uno de Bolivia

08/09/2025 16:35

México

Un video se volvió viral en redes sociales al mostrar el momento exacto en que un albañil se salva de milagro del colapso de una pared de bloques en una obra en Nuevo León, México.

Las imágenes muestran cómo una estructura de bloques cae repentinamente justo en el área donde el trabajador estaba descargando material. El albañil logra saltar del vehículo apenas segundos antes del colapso, evitando ser aplastado.

 

 

El peso acumulado habría generado una sobrecarga en el muro, lo que provocó que se inclinara y colapsara.

El trabajador fue auxiliado inmediatamente tras el incidente.

Usuarios en redes sociales, calificaron como un milagro el hecho de que el albañil resultó ileso.

 

 

