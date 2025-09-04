¡Trágico! Niña de 4 años muere atropellada mientras bailaba en semáforo con su madre

Una niña de 4 años perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo en la avenida Plan de Ayala, en el estado de Morelos, México. El trágico suceso ocurrió mientras la menor bailaba junto a su madre en una intersección durante la espera de un semáforo.

Según testigos, el conductor del vehículo no se percató de la presencia de la menor y terminó embistiéndola. La niña falleció de manera instantánea.

Luego del atropello, varios transeúntes impidieron que el conductor huyera del lugar. Al mismo tiempo, otros presentes alertaron a las autoridades y a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando llegaron al sitio, la menor ya no tenía signos vitales.

Las autoridades locales exhortaron a extremar cuidados con menores de edad, especialmente en espacios de tránsito vehicular, para evitar nuevas tragedias.

