TEMAS DE HOY:
Familia Vela Vehículo robado Lorgio Saucedo

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Trágico! Niña de 4 años muere atropellada mientras bailaba en semáforo con su madre

El hecho ocurrió en la avenida Plan de Ayala, México. Las autoridades piden mayor precaución en vías públicas al estar con menores.

Red Uno de Bolivia

04/09/2025 19:16

Foto: Redes Sociales.
México

Escuchar esta nota

Una niña de 4 años perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo en la avenida Plan de Ayala, en el estado de Morelos, México. El trágico suceso ocurrió mientras la menor bailaba junto a su madre en una intersección durante la espera de un semáforo.

Según testigos, el conductor del vehículo no se percató de la presencia de la menor y terminó embistiéndola. La niña falleció de manera instantánea.

Luego del atropello, varios transeúntes impidieron que el conductor huyera del lugar. Al mismo tiempo, otros presentes alertaron a las autoridades y a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando llegaron al sitio, la menor ya no tenía signos vitales.

Las autoridades locales exhortaron a extremar cuidados con menores de edad, especialmente en espacios de tránsito vehicular, para evitar nuevas tragedias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD