El terrible hecho se suscitó en la zona industrial del municipio Atlacomulco, en el estado de México, donde un tren impactó contra un bus de dos pisos lleno de pasajeros.

Personas que se encontraban en el lugar captaron las impresionantes escenas, donde se ve como el tren impactó contra el bus y continuaba su recorrido mientras las personas pedían que parara.

El tren colisionó con el autobús cuando pasaba por la línea ferroviaria. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y generaron gran alarma y consternación.

El informe preliminar de las autoridades señala que ocho personas murieron y otras 45 resultaron heridas; todas fueron evacuadas a distintos centros médicos.

El hecho causó conmoción, y llamó la atención de las autoridades, toda vez que sería el segundo accidente similar que ocurre en el lugar, ya que en el mes de agosto un accidente similar se suscitó, donde varios vehículos chocaron contra una locomotora dejando muertos y heridos.

Se espera que las autoridades brinden un informe detallado respecto a la cantidad de muertos y heridos, y brinden información sobre las causas exactas que provocaron este trágico accidente.

