El coronel Edson Rojas, subdirector de la Unidad de Tránsito de la Policía en Santa Cruz, brindó el informe este jueves en Red Uno, sobre el trágico accidente con muerte de persona, suscitado la pasada jornada.

El terrible accidente de tránsito se suscitó este miércoles en inmediaciones de Sexto Anillo, entre la avenida Beni y Alemania en Santa Cruz, donde una mujer murió trágicamente tras chocar su vehículo contra el puente peatonal, la misma quedó atrapada entre los fierros.

En primera instancia testigos del hecho manifestaron que el accidente podría haberse producido por un exceso de velocidad, ya que el vehículo llegó disparado antes de impactar contra el puente.

Según el jefe policial, la mujer fue identificada como Sandra M. C. de 28 años de edad, se encontraba al mando del motorizado que era una camioneta blanca.

“Lastimosamente por el exceso de velocidad presumiblemente, y principalmente por el estado en el que se encontraba, ya que la muestra enviada a laboratorio señala que esta persona estaba bajo efectos del alcohol, dando resultado positivo de 1.5 grados de alcohol en sangre”, manifestó Rojas.

Rojas, señaló que, a consecuencia de ese encunetamiento, el vehículo se fue al canal y chocó contra un objeto fijo, afectando el paso peatonal, donde la señora pierde el control del vehículo, llegando a fallecer de manera instantánea.

Personal policial y Bomberos llegaron al lugar rescataron el cuerpo, la misma tenía salida de masa encefálica, no hubo intervención de otro vehículo.

