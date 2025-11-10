Inicia Futures Week 2025 y promueve la creación de ciudades inteligentes y sostenibles

Esta semana, La Paz se convierte en el epicentro de la innovación y el pensamiento colectivo con el desarrollo del Futures Week 2025, un evento impulsado por la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) que convoca a más de 250 jóvenes de colegios y universidades para imaginar y construir el futuro de sus comunidades. Durante cuatro días, los participantes se sumergen en un proceso de co-creación y simbiocreación, guiados por expertos nacionales e internacionales en sostenibilidad, tecnología y desarrollo humano.

“Este año reunimos a más de 250 estudiantes para trabajar en cinco ejes que representan los grandes desafíos de nuestras ciudades. No se trata solo de pensar el futuro, sino de construirlo con acciones concretas, con ideas que puedan convertirse en proyectos reales y medibles en el tiempo”, explica Pedro Sáenz, vicerrector de Unifranz La Paz.

Desde su creación en 2018, el Futures Week se ha transformado en una plataforma clave para la reflexión sobre los desafíos globales, reuniendo a futuristas, investigadores, emprendedores y líderes jóvenes que comparten una visión de progreso basada en la creatividad, la colaboración y la responsabilidad intergeneracional. La iniciativa cuenta con el respaldo de The Millennium Project, la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER) y 2030 Construyendo Futuros, consolidándose como un laboratorio ciudadano de innovación para el futuro sostenible.

Los equipos de trabajo abordan cinco ejes estratégicos inspirados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Ciudad Saludable, que promueve el bienestar físico y mental mediante proyectos de acceso equitativo a la salud y hábitos de vida sanos.

Ciudad Culta, que refuerza la educación de calidad y el rol de la cultura en el progreso social.

Ciudad Consciente, orientada a la sostenibilidad ambiental y la gestión responsable del agua.

Ciudad Creativa, enfocada en las industrias culturales y la innovación como motores económicos.

Ciudad Tecnológica, que impulsa el uso de herramientas digitales e inteligencia urbana para mejorar la calidad de vida.

“Vamos a dar especial énfasis al eje de Ciudad Consciente, porque el acceso al agua es una preocupación urgente para todos”, señala Sáenz. “Queremos que los jóvenes analicen cómo enfrentar este desafío y propongan soluciones viables que puedan implementarse en la ciudad y escalarse a nivel nacional”, sostiene.

El método de simbiocreación, eje central del encuentro, permite integrar el pensamiento crítico con la práctica tangible. Bajo la orientación de expertos, los jóvenes diseñan propuestas que combinan conocimiento científico, creatividad y compromiso social. En los laboratorios de fabricación digital (Fab Labs), esas ideas toman forma mediante impresoras 3D, robótica y diseño digital.

“La incorporación de los Fab Labs es clave porque permite que los jóvenes materialicen sus ideas, prueben su viabilidad y comprendan que el futuro se construye desde la práctica”, afirma Sáenz. Una vez concluido el evento, los proyectos más destacados continuarán su desarrollo con el apoyo de instituciones aliadas y autoridades locales, garantizando que las ideas no queden solo en el papel.

El vicerrector subraya la importancia de la colaboración multisectorial que caracteriza a Futures Week. “Aquí convergen jóvenes, académicos, representantes del sector productivo, autoridades y organizaciones internacionales en un ejercicio de co-creación. Lo que buscamos es que el conocimiento se conecte con la acción y que los resultados puedan generar cambios reales en las comunidades”, explica.

Durante la semana, los jóvenes comparten espacios de diálogo con especialistas del Millennium Project, RIBER y Fab Labs de diversos países, fortaleciendo sus competencias en innovación, liderazgo y pensamiento crítico. Este enfoque interdisciplinario apunta a formar ciudadanos capaces de anticipar los desafíos del siglo XXI y actuar para resolverlos.

Entre las actividades más esperadas destacan la presentación del libro “Estado del Futuro 20.0”, a cargo de Guillermo Gándara, y el Main Event “Ciudades Inteligentes y Sostenibles”, donde expertos internacionales debatirán sobre los modelos urbanos del futuro. Estas instancias conectan la investigación prospectiva con la educación y la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible.

Para Sáenz, el verdadero propósito del Futures Week trasciende el evento mismo. “Queremos que salgan de aquí con la convicción de que pueden transformar su entorno. Que comprendan que el futuro no se espera, se diseña y se construye colectivamente”, expresa. Su mensaje resume la esencia del encuentro: inspirar a una generación comprometida con un futuro equitativo, justo y sostenible.

El 13 de noviembre, los equipos presentarán sus proyectos finales y firmarán el Manifiesto “Jóvenes por Ciudades Sostenibles”, un compromiso simbólico y práctico para continuar la acción más allá del evento. Como enfatiza Sáenz, “el futuro no es un destino, es un proceso que construimos día a día. Y los jóvenes son los principales protagonistas de ese cambio”.