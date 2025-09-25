Video: ¡Terrible! Vehículo cae a canal de drenaje en la Av. 16 de Julio y Radial 10; el conductor huyó del lugar

Un terrible hecho se suscitó este miércoles en horas de la noche, en inmediaciones de la avenida 16 de Julio y Radial 10, en Santa Cruz, donde un vehículo cayó al canal de drenaje.

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad habría protagonizado el incidente, y tras caer al canal huyó del lugar, dejando abandonado su auto.

Según testigos del hecho el chofer se encontraba junto a su acompañante. Tras el llamado a la Policía, efectivos llegaron al lugar e investigan las causas del hecho.

“Yo escuché el impacto, y minutos después vino la ambulancia y los policías, nosotros pensábamos que se había chocado y no encunetado, cuando bajamos el hombre ya estaba saliendo del vehículo. Supuestamente estaba borracho, pestañeó y pasó una desgracia”, afirmó un vecino testigo del hecho.

Otro de los testigos, señaló que existía una lata de cerveza dentro del vehículo por lo que se presume que el chofer estaba ebrio.

