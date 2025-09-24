Dos músicos golpearon brutalmente a un sordomudo confundiéndolo con un delincuente en Viacha

La persona sordomuda lamentablemente se vio impedida de explicar su inocencia para no ser agredida. Dos músicos lo golpearon violentamente acusándolo de haber robado un celular, el hecho se suscitó en el municipio de Viacha, de La Paz.

El comandante de la EPI Viacha, coronel Ariel Balderrama, informó este martes que los dos músicos de una banda en estado de ebriedad habían procedido a agredir física y brutalmente a una persona sordomuda.

“Dos personas miembros de una banda de música que se encontraban en estado de ebriedad habrían confundido a una persona, sindicándola de haber robado su teléfono celular, es decir, esta persona lastimosamente es una persona con capacidades diferentes, es sordomudo, que seguramente por su condición no pudo defenderse, ni explicar las acusaciones, motivo por el cual estas personas le propinaron una brutal golpiza”, manifestó Balderrama.

Finalmente, la persona con capacidades diferentes, en una estación policial pudo explicar su inocencia, en tanto los músicos fueron arrestados.

Sin embargo, la víctima terminó con secuelas especialmente con una fractura en el tabique, por lo que tuvo que ser atendido por médicos.

“El mismo presenta fractura de su tabique nasal múltiple y laceraciones en todo su cuerpo, el hecho se dio en circunstancias en que estas dos personas estaban conduciéndolo a plan de golpes a esta persona de capacidades diferentes”, afirmó Balderrama.

