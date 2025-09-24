TEMAS DE HOY:
Policial

Familia de Odalys pide sentencia ejemplar para Joel; juicio oral se definirá en próximos días

El abogado Jhovanny Gonzales informó que, pese al rechazo de la excusa presentada por la presidenta del Tribunal, esperan la apertura del juicio oral contra Joel P., principal acusado del feminicidio.

Red Uno de Bolivia

23/09/2025 20:54

Foto: Red Uno Archivo.
La Paz

El juicio oral por el feminicidio de Odalys Vaquiata se realizará en los próximos días, luego de que se rechazara una excusa presentada por la presidenta del Tribunal que llevará el caso.

El abogado de la familia, doctor Jhovanny Gonzales, informó a Red Uno que, pese a las recusaciones cruzadas entre partes y la solicitud de excusa de la jueza Liz Ávila, el proceso avanza y se está a la espera del auto de apertura de juicio.

“No nos queda otra opción que esperar la radicatoria del proceso. Hemos recusado y también se nos ha recusado”, señaló.

 

Gonzales indicó que la defensa de la familia está de acuerdo en que la presidenta del tribunal no continúe en el caso, ya que ella misma habría reconocido falta de imparcialidad. Sin embargo, al rechazarse su excusa, se aguarda la resolución administrativa correspondiente.

“Nuestra preocupación es que el proceso no se vea afectado por vicios de parcialidad”, advirtió.

El abogado anticipó que solicitarán una sentencia ejemplarizadora para el principal acusado, Joel P., novio de Odalys, por el delito de feminicidio en grado de autoría.

También se busca procesar a los padres del acusado, imputados por el delito de encubrimiento.

“Vamos a ofrecer nuestras pruebas, testigos y las pericias necesarias. La Fiscalía ya presentó su pliego acusatorio”, indicó Gonzales.

 

 

