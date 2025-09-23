¡Lo planificaron todo! Una prima habría participado en el asesinato de una adolescente en Lauca Ñ

Un trágico hecho se registró la noche de este lunes en la zona de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, donde una adolescente de 14 años perdió la vida.

El caso causó gran conmoción, luego de que se revelara que otras dos menores estarían involucradas en la agresión.

Lo que genera mayor consternación es que una de las atacantes era su propia prima. Las tres involucradas salieron del lugar y convencieron a la víctima de ir a un sector alejado y silencioso.

Se conoció además que previamente ya habían tenido una pelea. Posteriormente, las agresoras atacaron a la adolescente, mientras una de ellas le preguntaba si mantenía una relación con su novio.

Al darse cuenta de que iba a ser atacada, la víctima intentó huir del lugar, pero fue alcanzada por las agresoras.

Al percatarse de que la menor ya no presentaba signos de vida, ambas adolescentes arrastraron el cuerpo unos 10 metros con la intención de ocultarlo y deslindarse de lo ocurrido.

La madre de una de las agresoras notó que el vestido de su hija estaba manchado con sangre y, en ese momento, la menor confesó lo sucedido.

Mira la programación en Red Uno Play