El caso Odalys Vaquiata entra en etapa de juicio; esperan que inicie a fines de septiembre

El caso de la desaparición de Odalys Vaquiata Quispe, un suceso que ha captado la atención nacional e internacional, ha entrado en una etapa crucial. Según Giovanni Gonzáles, abogado de la familia de la víctima, el proceso judicial contra la expareja de Odalys, Joel Pérez, y sus padres, está a punto de iniciar su juicio oral y contradictorio. La defensa de la familia de Odalys espera que el juicio comience a fines de septiembre.

Proceso judicial en etapa de juicio, no de investigación

El abogado Gonzáles explicó que, a diferencia de otros procesos, el caso de Odalys no se verá afectado por el reciente instructivo del Tribunal Supremo de Justicia que busca revisar los casos con detención preventiva prolongada. Esto se debe a que la investigación ya concluyó y el proceso ha pasado a la fase de juicio. "Este proceso con la acusación ya nos encontramos en etapa de apertura de juicio y prosecución del mismo", afirmó el jurista.

Gonzáles detalló que el Tribunal ha sido sorteado, aunque el proceso se ha visto retrasado por la complejidad del caso, que ha acumulado más de 20 cuerpos (expedientes). A pesar de una excusa presentada recientemente por un miembro del tribunal, se espera que este inconveniente se resuelva en los próximos días, permitiendo que se fije la fecha para el inicio del juicio.

Búsqueda del cuerpo paralizada, pero la familia mantiene la esperanza

Mientras el proceso judicial avanza, la búsqueda del cuerpo de Odalys Vaquiata, desaparecida desde el 30 de marzo de 2024, se ha paralizado. El abogado señaló que, aunque las instituciones públicas han cesado las operaciones, la familia no pierde la esperanza de encontrarla.

Odalys, de 28 años, desapareció tras una supuesta discusión con Joel Pérez, quien, según las investigaciones, brindó versiones contradictorias de lo sucedido. Estas inconsistencias llevaron a su detención preventiva en el penal de Chonchocoro. El padre y la madre del acusado también enfrentan la justicia en este caso que ha conmocionado a Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play