Policial

¡Atroz! Chapista es hallado muerto y tirado en plena vía pública en El Alto

Según la Policía, presumiblemente el cuerpo habría sido arrastrado por al menos una cuadra desde el taller, hasta el lugar donde fue hallado. El fallecido tenía rastros de haber sido golpeado.

Red Uno de Bolivia

25/09/2025 7:12

Foto: Red Uno
El Alto

El hombre de oficio chapista fue hallado sin vida en la zona San Roque de la ciudad de El Alto, personal policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), llegaron al lugar y realizaron el levantamiento legal del cadáver.

Posteriormente trasladaron el cuerpo a la morgue judicial. Según la policía la hipótesis preliminar del hecho, refiere que una persona allegada a este chapista puede estar relacionado con el asesinato de la víctima.

“El fallecido tenía ciertos rastros de haber sido golpeado. Las declaraciones e información que nos puedan dar los testigos nos sirven de mucho para esclarecer las causas del hecho”, manifestó el director regional de la Felcc de El Alto, coronel Yoshiro Armedia.

Presumiblemente el cuerpo habría sido arrastrado por al menos una cuadra desde el taller, hasta el lugar donde fue hallado.

“Tenía diferentes hematomas y rastros de haber sido golpeado, aunque posiblemente no se descarta que habría caído”, afirmó Armedia.

 

Tags

Tags
