¡Atroz! Revelan nuevos datos del padre que secuestró y mató a sus dos hijos de 2 y 6 años de edad

Nuevos datos fueron revelados de la vida que llevaba Andrés Morosini, el padre de 28 años que secuestró y terminó quitando la vida a sus dos pequeños hijos de 2 y 6 años de edad.

El doble infanticidio se suscitó en Uruguay, donde el progenitor días atrás del hecho había secuestrado a sus hijos, llevándoselos a la fuera de su hogar. La madre puso una denuncia ante la Policía, y a través de redes sociales, pidió ayuda a la población para recuperar los.

Lamentablemente dos días después de su secuestro, hallaron a los niños junto al cuerpo de su padre, los tres estaban sin vida, el hallazgo se suscitó en el arroyo Don Esteban del departamento de Río Negro, cercano al de Soriano.

Tras el deceso las autoridades brindaron detalles sobre el sujeto que quitó la vida a sus dos hijos, Andrés Morosini (28) trabajaba en la construcción como su padre, pero también era un apasionado de las carreras de caballos. Competía como Jockey en la ciudad de Mercedes y meses atrás había comprado un cuarto de milla con el que planeaba correr.

Sin embargo, pese a aparentar que llevaba una vida tranquila, se descubrió que el sujeto ya tenía algunos problemas, e incluso pretendía quitarse la vida días antes de secuestrar a sus dos hijos. Posiblemente requerirá atención psiquiátrica, señalaron especialistas.

Según detallaron medios uruguayos, el jockey intentó ahorcarse en el stud del hipódromo de la ciudad, donde sus compañeros llegaron a rescatarlo.

El sujeto vivía a solo dos casas de su expareja, en la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano, a unos 280 kilómetros de Montevideo. Micaela Ramos, su exnovia, vivía junto a Alfonsina (2) y Francisco (6), los dos hijos que tenían en común y quienes fueron asesinados por su propio padre.

