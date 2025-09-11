TEMAS DE HOY:
Internacional

FBI publicó fotografías del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk y ofrece recompensa

Las autoridades continúan en la búsqueda del autor del asesinato del dirigente conservador, Charlie Kirk, el activista pro-Trump que murió baleado en una universidad de Utah.

Jhovana Cahuasa

11/09/2025 18:27

Foto: FBI
EE.UU.

Escuchar esta nota

Este jueves autoridades estadounidenses del FBI (Buró Federal de Investigaciones), difundieron dos fotografías de un sujeto que es buscado, sindicado de ser el asesinó del activista conservador Charlie Kirk.

Así mismo se ofrece una recompensa para las personas que den datos sobre su paradero. Por el momento las autoridades hallaron un arma, que posiblemente haya sido utilizada en el crimen.

Kirk, un influencer republicano de 31 años aliado del presidente Donald Trump, murió el miércoles luego de recibir un disparo cuando hablaba en un evento en la Utah Valley University, en la pequeña localidad de Orem.

Según se observa en las imágenes difundidas, aparece un hombre con un gorro negro, lentes oscuros y una camiseta negra con una estampa que parece ser la bandera estadounidense.

Este sería el presunto tirador que asesinó a Charlie.

 

La recompensa que ofrecieron las autoridades son 100.000 dólares, por dar información que conduzca a la identificación y arresto del o los responsables del asesinato que conmocionó a los estadounidenses.

 

 

 

 

