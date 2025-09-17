Una serie de mensajes de texto revelados en documentos judiciales por el fiscal de Utah, Jeff Gray, exponen la confesión de Tyler Robinson, de 22 años, presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk. El intercambio, que tuvo lugar en las horas posteriores al crimen, muestra la frialdad con la que Robinson detalló su plan y su desesperación por no dejar evidencia.

Kirk, un prominente aliado de Donald Trump, fue fatalmente herido de bala el 10 de septiembre durante un evento universitario. La investigación llevó a Robinson como principal sospechoso, y ahora, el fiscal Gray anunció que buscará la pena de muerte, informa BBC en un extenso reportaje.

La confesión: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk"

Según la fiscalía, fue la pareja de Robinson, un hombre biológico en proceso de transición de género, quien entregó los mensajes a la policía. El intercambio comienza con una inquietante instrucción de Robinson: "Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado".

La pareja descubrió una nota que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla".

A partir de ese momento, la conversación se vuelve un escalofriante testimonio del crimen. La pareja, incrédula, pregunta si es una broma. Robinson responde: "Sí, lo siento".

Cuando la pareja le cuestiona el motivo, Robinson explica su odio hacia la figura pública: "Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden negociar."

La desesperación por el rifle de su abuelo

A lo largo de los mensajes, Robinson revela su preocupación por recuperar el arma del crimen, un rifle que, según él, pertenecía a su abuelo. "Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba", escribió.

Admitió que dejó el arma envuelta en una toalla en un arbusto, un error que lo atormenta. "¿Cómo demonios le voy a explicar a mi viejo que se lo perdí?", se lamentó. También expresó su temor de que las huellas dactilares pudieran vincularlo al arma, un rifle que describió como "funciona bien" y tenía una costosa mira telescópica.

Estos mensajes, presentados como prueba clave por la fiscalía, pintan un retrato perturbador de un crimen planificado que ha conmocionado a la opinión pública en Estados Unidos y más allá.

