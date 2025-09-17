Edman Lara propone auditoría a YPFB, cierre de Emapa y cambios al SOAT e inspección vehicular

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, se encuentra en la ciudad de Santa Cruz y este martes por la noche realizó campaña en la zona del mercado mayorista Abasto, donde se reunió con comerciantes y vecinos.

Durante su intervención, Lara afirmó que la corrupción está “por encima de todos” y aseguró que con la victoria en las elecciones del 19 de octubre se pondrá fin a esta situación, especialmente en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “Se hará una auditoría a Yacimientos, hay tanta plata para recuperar”, indicó.

Asimismo, denunció irregularidades en otras instituciones, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la que calificó como “un gasto innecesario”, y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJ), que, según Lara, afecta negativamente a los comerciantes al impedirles realizar promociones.

En relación con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), el candidato denunció que genera “competencia desleal” contra los productores locales, por lo que planteó que esta institución debería ser cerrada.

Lara también se comprometió a trabajar en un proyecto de ley que garantice jubilación y seguro de vida para los mototaxistas y micreros, sectores que, según él, son víctimas de extorsión por parte de la policía. “Los mototaxistas trabajan de sol a sol y vienen la policía y los extorsiona”, expresó.

Finalmente, propuso eliminar la inspección técnica obligatoria para vehículos y permitir que cada persona realice su chequeo anual en talleres de confianza, recibiendo solo una certificación, con el fin de acabar con lo que calificó como “robo de la policía” en este proceso. Además, criticó al SOAT, afirmando que “es otro robo porque uno se accidenta y las ambulancias están en competencia”.

Mira la programación en Red Uno Play