VIDEO: Vecinos atan y arrastran a presunto ladrón antes de entregarlo a la Policía

Un presunto delincuente terminó siendo protagonista de un violento episodio de justicia por mano propia en San Justo, partido de La Matanza, Argentina. Vecinos lo acusaron de intentar asaltar a una mujer en la esquina de Montañeses y Charrúa y, lejos de esperar a la policía, decidieron reducirlo, atarlo y arrastrarlo por varias cuadras con una camioneta antes de entregarlo a las autoridades.

El hecho ocurrió el domingo y fue registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve al hombre, identificado como S.S. y conocido en el barrio San Alberto con el apodo de “Pituco”, suplicar al conductor: “¡Ey, pará amigo!”, mientras los vecinos le gritaban: “Ahora no le vas a robar a ninguna señora”.

Según fuentes policiales, el hombre fue arrastrado unos 200 metros hasta la esquina de Canadá y Charrúa, donde finalmente fue entregado a la policía. Presentaba heridas leves en la espalda y muslos, pero se negó a recibir asistencia médica y abandonó el lugar por sus propios medios.

Los investigadores informaron que “Pituco” tiene antecedentes por robos, hurtos y tenencia de drogas. Aun así, él sostiene que todo fue un error y que los vecinos lo confundieron con el autor del asalto.

La fiscal Mariana Sogio, de la UFI N° 6 de La Matanza, abrió una causa de oficio para determinar si efectivamente hubo un intento de robo y para investigar al conductor de la camioneta Renault Duster por las lesiones provocadas.

Mira el video:

