VIDEO: Vecinos atan y arrastran a presunto ladrón antes de entregarlo a la Policía

El hombre fue arrastrado unos 200 metros hasta la esquina de Canadá y Charrúa, donde finalmente fue entregado a la policía.
16/09/2025 12:16
Escuchar esta nota
Un presunto delincuente terminó siendo protagonista de un violento episodio de justicia por mano propia en San Justo, partido de La Matanza, Argentina. Vecinos lo acusaron de intentar asaltar a una mujer en la esquina de Montañeses y Charrúa y, lejos de esperar a la policía, decidieron reducirlo, atarlo y arrastrarlo por varias cuadras con una camioneta antes de entregarlo a las autoridades.
El hecho ocurrió el domingo y fue registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve al hombre, identificado como S.S. y conocido en el barrio San Alberto con el apodo de “Pituco”, suplicar al conductor: “¡Ey, pará amigo!”, mientras los vecinos le gritaban: “Ahora no le vas a robar a ninguna señora”.
Según fuentes policiales, el hombre fue arrastrado unos 200 metros hasta la esquina de Canadá y Charrúa, donde finalmente fue entregado a la policía. Presentaba heridas leves en la espalda y muslos, pero se negó a recibir asistencia médica y abandonó el lugar por sus propios medios.
Los investigadores informaron que “Pituco” tiene antecedentes por robos, hurtos y tenencia de drogas. Aun así, él sostiene que todo fue un error y que los vecinos lo confundieron con el autor del asalto.
La fiscal Mariana Sogio, de la UFI N° 6 de La Matanza, abrió una causa de oficio para determinar si efectivamente hubo un intento de robo y para investigar al conductor de la camioneta Renault Duster por las lesiones provocadas.
Mira el video:
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
14:30
17:10
18:00
10:00
12:25
14:00
14:30
17:10
18:00