Denuncia de paternidad contra el presidente Luis Arce; abogado pide celeridad en la prueba de ADN

Una denuncia por abandono de mujer embarazada y paternidad involucra al presidente de Bolivia, Luis Arce, luego de que una mujer, identificada como Brenda, asegurara haber mantenido una relación con el mandatario y ser madre de un hijo suyo, hoy de 10 meses de edad.

El abogado de la denunciante, Patricio Vargas, explicó que la acción legal fue presentada luego de que, según el testimonio de su representada, el presidente Arce negara su responsabilidad durante el embarazo. “Se le comunicó del estado de gravidez en abril de 2024 y, pese a ello, no hubo apoyo económico ni emocional”, sostuvo Vargas en una entrevista con Red Uno.

De acuerdo con la denuncia, el mandatario habría expresado dudas sobre su paternidad, argumentando que, tras haber superado un cáncer, no podría procrear. Sin embargo, el menor lleva actualmente el apellido Arce tras ser inscrito en el Registro Civil, amparado en el artículo 15 del Código de las Familias, que respalda la filiación por indicación.

El caso tomó mayor relevancia debido a que la prueba de ADN, solicitada por el Ministerio Público, aún no se ha realizado con la presencia de las tres partes —madre, niño y presidente—, como establecen los protocolos. Según Vargas, esta situación genera dudas sobre la transparencia del proceso.

La denuncia también incluye la presunta violencia psicológica sufrida por la madre durante el embarazo, el cual fue catalogado como de alto riesgo debido a antecedentes médicos. No obstante, por ahora, la investigación del Ministerio Público avanza únicamente por el delito de abandono de mujer embarazada.

El abogado de Brenda reiteró que, de acuerdo con la ley, si el presidente Arce desea negar la paternidad, deberá hacerlo mediante una demanda formal en la vía familiar, lo que obligaría a realizar la prueba genética.

El Ministerio Público mantiene en reserva varios aspectos de la investigación mientras se espera que se fije una fecha para la declaración del presidente y la realización de la prueba de ADN.

