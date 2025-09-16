TEMAS DE HOY:
Feminicidio en El Alto Adriana autopsia Cristal Mayu

Gobierno rechaza observaciones de EE.UU. sobre lucha antidrogas y defiende política soberana

En un pronunciamiento oficial, el Gobierno calificó de “extraño” y unilateral el intento de Estados Unidos de erigirse como juez en la lucha mundial contra las drogas.

Hans Franco

16/09/2025 10:40

La Paz

A través de un comunicado el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, respondió al comunicado emitido por el Departamento de Estado de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyó al país en una lista de naciones supuestamente incumplidoras de acuerdos internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico.

En un pronunciamiento oficial, el Gobierno calificó de “extraño” y unilateral el intento de Estados Unidos de erigirse como juez en la lucha mundial contra las drogas, pese a ser uno de los principales centros de consumo, tráfico de sustancias ilegales y de armas que sostienen este delito.

“El narcotráfico es un problema mundial de responsabilidades compartidas y su lucha debe resultar de una cooperación multilateral como lo establecen los organismos internacionales y no de acusaciones unilaterales”, señala el comunicado.  

Bolivia ratificó que mantiene una política soberana de lucha contra el narcotráfico, en el marco de su Constitución y respetando los acuerdos internacionales asumidos por el Estado. Además, reafirmó su coordinación con instancias como la ONUDC, la JIFE, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mira el comunicado del ministerio de Gobierno: 

