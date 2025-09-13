Quién es el joven arrestado por el asesinato de Charlie Kirk en Utah Valley University

Un joven de 22 años, descrito como inteligente, reservado y apasionado por los autos deportivos, fue arrestado como principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, una de las figuras más visibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos.

Tyler Robinson, exalumno destacado de una escuela local, fue detenido el jueves por la noche, 33 horas después del ataque con un rifle de mira telescópica ocurrido durante un evento en la Utah Valley University, en Orem.

Robinson creció en Washington, una pequeña ciudad del estado de Utah, en una familia mormona que hace años dejó de practicar activamente su fe. Sus padres trabajan en oficios comunes: él vende encimeras de granito, ella es profesional de la salud.

Robinson, exalumno destacado y amante de los autos, fue arrestado 33 horas después del ataque en Utah. Foto: RRSS

En su entorno, Tyler era visto como un joven educado y prometedor. “Era tranquilo, pero no raro. Tenía amigos y era respetuoso”, dijo a AFP Jaida Funk, excompañera suya desde la infancia. “Nunca imaginé esto”.

Pese a vivir en un entorno conservador y provenir de una familia registrada como republicana, Robinson no tenía antecedentes políticos ni había votado en 2024, según registros públicos.

Sin embargo, el gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que en los últimos años el joven mostró signos de radicalización. Entre las evidencias, se reporta que compartió mensajes antifascistas con un familiar y dejó frases como “¡Ey, fascista, toma esto!” inscritas en los cartuchos hallados en la escena.

Vecinos del condominio en St. George, donde Robinson vivía solo, apenas lo reconocían. Algunos lo describieron como “callado” o “extraño”. “Nunca saludaba”, dijo una enfermera vecina.

Amantes de los autos deportivos lo recuerdan como un joven retraído, pero apasionado por los “muscle cars”. Su Dodge Challenger gris era su rasgo más distintivo.

Las autoridades señalaron que fue su propio padre quien lo convenció de entregarse a la policía, tras descubrir detalles del crimen.

