Lo entregó su padre: Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk está bajo custodia

Estados Unidos amaneció este viernes con un giro decisivo en la investigación por el asesinato de Charlie Kirk. Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo de Utah, se entregó a las autoridades y fue detenido en el condado de Washington, a menos de una hora al sur de Salt Lake City. El presidente Donald Trump confirmó la noticia y pidió “la pena máxima” para el acusado.

La captura se produjo después de 48 horas de operativo policial en la zona de la Universidad del Valle de Utah, donde el miércoles Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello mientras encabezaba su gira nacional The American Comeback Tour.

Se espera que el sospechoso sea acusado de homicidio agravado, descarga de un arma de fuego por delito grave que cause lesiones corporales graves y obstrucción de la justicia, según una declaración jurada.

El cargo de asesinato agravado en Utah se castiga con la pena de muerte o cadena perpetua. Las autoridades creen que el asesino de Kirk actuó solo.

El FBI había ofrecido una recompensa de 100.000 dólares y difundido imágenes del sospechoso. Había tantas pruebas que parecía imposible no encontrarlo… pero terminó entregándose sólo.

Un familiar habló con un amigo y esa persona terminó avisando a las autoridades que Robinson había realizado movimientos extraños en los últimos días. Luego de que los videos de su escape se vuelvan públicos, el padre del joven lo reconoció y lo convenció de entregarse con ayuda de un pastor local.

La reacción de Trump y la Casa Blanca

Trump fue el primero en confirmar la captura en una entrevista televisiva, donde aseguró que el caso “está prácticamente resuelto”. Más tarde, desde su red Truth Social, le rindió un nuevo homenaje a Kirk: “¡Todos querían a Charlie! Descanse en paz”. Además, adelantó que le otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma.

