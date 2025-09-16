Bolsonaro fue hospitalizado tras sentirse mal en su prisión domiciliaria en Brasilia

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue trasladado este martes a un hospital en Brasilia, luego de sufrir una descompensación mientras cumplía prisión domiciliaria.

Según informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, el exmandatario de 70 años presentó una crisis de hipo, vómito y presión arterial baja, por lo que fue llevado al centro médico en calidad de emergencia.

“Se sintió mal hace poco (...) y se dirigió al hospital acompañado por los policías que vigilan su arresto domiciliario”, publicó el senador en su cuenta de X.

Condenado por intento de golpe de Estado

La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, luego de perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El fallo lo declaró culpable de organizar una red criminal con fines antidemocráticos para mantenerse en el poder tras la derrota electoral.

Actualmente, Bolsonaro cumple prisión domiciliaria preventiva en su residencia en Brasilia, medida que fue dictada en agosto.

Antecedentes de salud

El exmandatario (2019-2022) ha reportado problemas de salud recurrentes en los últimos meses. El domingo pasado, ya había ingresado a un hospital para una intervención menor y programada, relacionada con lesiones en la piel.

Su defensa utilizó el argumento de salud para justificar su ausencia en audiencias recientes del juicio por golpismo.

Parte de estos problemas médicos estarían relacionados con el atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018, lo que le dejó secuelas abdominales.

La sentencia dictada aún no es firme. Faltan resolverse las apelaciones presentadas por su equipo legal y los de otros siete excolaboradores que también fueron condenados.

