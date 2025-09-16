¿Se exigirán los 2 certificados de sufragio tras la segunda vuelta en Bolivia?

A través de un instructivo publicado el 10 de septiembre, por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), se conoció que se determinó que a partir del 20 de octubre y hasta el 15 de noviembre, los bancos solicitarán dos certificados de sufragio.

Por lo que a partir del 20 de octubre las entidades financieras deberán exigir a los usuarios dos certificados de sufragio como requisito para realizar trámites, estos consisten en el certificado de la primera vuelta electoral y el de la segunda vuelta que se realizará el 19 de octubre.

“El certificado de sufragio emitido en la primera vuelta de la Elección de Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional 2025, realizada el 17 de agosto de 2025, tendrá validez hasta el 15 de noviembre de 2025”, se lee en un fragmento del instructivo emitido por el Órgano Electoral Plurinacional.

Así mismo, se aclara que el certificado emitido en el balotaje será exigido en las entidades bancarias hasta el próximo 17 de enero de 2026.

“El certificado de sufragio que será emitido en la segunda vuelta de la Elección de Presidente y Vicepresidente, el 19 de octubre de 2025, tendrá validez hasta el 17 de enero de 2026, constituyéndose en el documento vigente para todos los trámites correspondientes”, agrega el instructivo.

Mira la programación en Red Uno Play