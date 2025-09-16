“Solo la abracé, no la podía salvar”, dijo la madre de una menor atropellada

La vida de una familia venezolana en Manhattan cambió para siempre la madrugada del sábado. Jhoanny Sara Álvarez, una adolescente de 16 años, murió atropellada en Roosevelt Avenue, Queens, tras rechazar los avances de un hombre ebrio que luego la embistió con su vehículo. Su madre, de 32 años, también resultó herida.

“Yo solo la abracé, pero ya no la podía salvar”, relató entre lágrimas la madre de Johani, quien denunció la injusticia y la impunidad que permiten que hechos así ocurran. “Como ver a una persona ebria en la calle acosando a niñas y mujeres y luego manejar… eso no se puede. Hoy me pasó con mi hija, mañana con otra niña y siempre será así. Nunca habrá justicia”, agregó, con la voz quebrada.

Según las autoridades, Jhoanny caminaba con su madre, su padrastro y su novio cerca de las 4:15 a.m. cuando Edwin Cruz Gómez, de 38 años, residente de Uniondale, Long Island, comenzó a acosarlas verbalmente y a ofrecerles dinero a cambio de actos sexuales. Una discusión entre el padrastro de Jhoanny y Cruz Gómez llevó al agresor a subirse a su Chevrolet Suburban gris 2009 y arremeter contra la familia.

Jhoanny fue impactada contra un poste, muriendo instantáneamente, mientras que su madre sufrió heridas en las piernas y su padrastro lesiones menores. Videos de vigilancia muestran cómo Cruz Gómez condujo a toda velocidad hacia ellos y luego intentó huir, chocando contra otra camioneta antes de ser detenido.

El agresor tenía casi el doble del nivel legal de alcohol en sangre y no contaba con licencia de conducir. Ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, agresión, homicidio vehicular y conducción bajo los efectos del alcohol, entre otros. La fiscalía enfatiza la intencionalidad del ataque, respaldada por las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Ella solo dijo ‘no’, y pagó con su vida”, concluyó la madre de Jhoanny, recordando a su hija como una joven que defendió su dignidad y que nunca debería haber sido víctima de tanta violencia.

Mira la programación en Red Uno Play