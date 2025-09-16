Según informan medios argentinos como TyC Sports e Infobae, el entrenador Gustavo Quinteros llegó a un acuerdo para asumir en Independiente tras la salida de Julio Vaccari. Su contrato será hasta diciembre de 2026 y su estreno oficial será en el clásico frente a Racing.

Independiente encontró nuevo conductor en el banquillo: Gustavo Quinteros se convertirá en el flamante director técnico del club luego de que Julio Vaccari dejara el cargo tras la derrota ante Banfield. La decisión fue tomada tras una reunión virtual entre el entrenador de 60 años y el presidente Néstor Grindetti, donde ambas partes llegaron a un entendimiento.

El acuerdo contempla un vínculo hasta finales de 2026, coincidiendo con el cierre del mandato de la actual dirigencia. Aunque no estará presente este fin de semana en el duelo contra San Lorenzo, se prevé que el equipo sea dirigido de manera interina por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. El debut oficial de Quinteros será nada menos que en el clásico ante Racing, programado para el 28 de septiembre en el Cilindro.

El santafesino viene de consagrarse campeón de la Liga Profesional 2024 con Vélez, club en el que también alcanzó la final de la Copa Argentina, dejando un saldo de 28 victorias en 50 partidos. En contraste, su último paso por Gremio de Brasil resultó breve, con apenas 17 encuentros antes de su salida en abril de este año.

La llegada de Quinteros a Independiente marca su primera experiencia al frente de uno de los denominados grandes del fútbol argentino, tras su paso por San Martín de San Juan en 2005 y el exitoso ciclo en Vélez. Su nombre también había sido considerado en los últimos meses por Boca, Colo-Colo y hasta por las selecciones de Chile y Perú.

Con este nuevo desafío, el entrenador cumple con su anhelo de volver a trabajar en Argentina y lo hará en un momento clave para el “Rojo”, que necesita estabilidad y resultados para recuperar protagonismo en el Clausura.

Mira la programación en Red Uno Play