UEFA Champions League: Lamine Yamal, casi descartado para jugar en Newcastle

El extremo catalán, ya se perdió el duelo liguero que su equipo ganó el pasado domingo frente al Valencia.

EFE

16/09/2025 10:14

Foto: EFE.
España.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, que arrastra molestias en el pubis, tampoco ha participado en el entrenamiento que ha realizado este martes el primer equipo azulgrana, por lo que su presencia en el partido de la Liga de Campeones del próximo jueves ante el Newcastle está casi descartada.

El extremo catalán, que regresó de los partidos de clasificación para el Mundial 2026 aquejado de dicha dolencia, ya se perdió el duelo liguero que su equipo ganó el pasado domingo frente al Valencia en LaLiga EA Sports (6-0).

En la previa de ese duelo, el técnico Hansi Flick aseguró que el internacional español era seria duda para disputar el encuentro de este jueves en el estadio de St. James’ Park de Newcastle.

