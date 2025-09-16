Bolivia tendrá representación en el Campeonato Mundial de Atletismo Mayores 2025, que se desarrolla en Tokio, con la participación de la velocista cruceña Alinny Delgadillo, quien este miércoles hará su debut absoluto en la competencia. La atleta de 28 años correrá en el tercer heat de los 200 metros planos a las 06:44, hora de Bolivia, enfrentándose a otras siete competidoras internacionales.

Delgadillo, récord nacional de los 200 metros y primera boliviana en romper la barrera de los 24 segundos en varias ocasiones, llegó a Tokio días antes para aclimatarse y preparar su participación en la vigésima edición del torneo, que reúne a más de 2.000 atletas de 200 delegaciones y contempla 49 pruebas con 147 medallas en disputa.

En su heat, la velocista se medirá con representantes de países como Jamaica, Estados Unidos, Alemania y Suecia, entre otros. Las mejores de cada serie avanzarán a las semifinales, programadas para este jueves a las 08:24, mientras que la gran final se disputará el viernes desde las 09:22, hora de Bolivia, en el Estadio Olímpico de Tokio.

La expectativa sobre Delgadillo es alta, ya que su experiencia y sus registros nacionales la posicionan como la principal carta de Bolivia en la prueba de velocidad. Su participación marca un hito para el atletismo boliviano, consolidando la presencia del país en competiciones de élite internacionales.

