Mondo Duplantis, el atleta sueco que domina el salto con pértiga desde hace años, volvió a marcar un hito en el atletismo al superar los 6,30 metros en la final del Mundial de Atletismo en Tokio, estableciendo su decimocuarto récord mundial y asegurando su tercer título consecutivo como campeón mundial en la disciplina.

El récord se produjo durante la final en el Estadio Nacional de Tokio, donde Duplantis mostró una competencia estratégica, enfrentándose a sí mismo en los intentos finales tras superar a rivales como el griego Emmanouil Karalis y el australiano Kurtis Marschall. La precisión de sus saltos y la constancia en mejorar centímetro a centímetro consolidan su hegemonía desde febrero de 2020, cuando superó los 6,16 metros del récord anterior.

Además del logro deportivo, el reciente video viral ha llamado la atención de los fanáticos y medios de comunicación: se puede ver a Duplantis de niño, practicando salto con pértiga, aunque su “garrocha” era reemplazada por un simple palo que utilizaba para imaginar sus saltos. Este material evidencia que su pasión por la disciplina comenzó desde muy temprana edad, construyendo la base de su carrera histórica.

La estrategia de Duplantis también ha sido destacada por su componente económico. Según The Sun y Forbes, el sueco recibe bonos de 100.000 dólares por cada récord mundial, acumulando más de 1,2 millones de dólares desde 2020. Su método de superar su propia marca centímetro a centímetro no solo optimiza su rendimiento, sino también sus ingresos, respetando las normas de World Athletics que limitan el bono a una vez por competencia.

Con cada nuevo récord, Duplantis continúa reconfigurando los límites del salto con garrocha, mientras la comunidad del atletismo espera con expectativa sus próximas apariciones. El video de su infancia se ha convertido en un símbolo de que la pasión y la dedicación pueden comenzar incluso con un simple palo y un sueño gigante.

