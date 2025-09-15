El deporte invernal está de luto. El italiano Matteo Franzoso, integrante de la selección de esquí alpino de su país, falleció tras sufrir un accidente durante una jornada de entrenamiento en La Parva, en la región Metropolitana de Chile.

Franzoso, quien estaba por cumplir 26 años este 16 de septiembre, perdió el control en un salto a gran velocidad el pasado sábado, estrellándose contra una valla de madera. Según informó La Gazzetta dello Sport, el deportista sufrió un grave trauma craneal y permaneció en coma farmacológico en una clínica de Santiago desde el 13 de septiembre.

El joven, nacido en Génova y representante de la Fiamme Gialle —cuerpo deportivo de la Policía Nacional Italiana—, se entrenaba junto a otros seleccionados italianos. La tragedia recordó a la Federación Italiana de Deportes Invernales (FISI) la muerte de la también esquiadora Matilde Lorenzi hace menos de un año. “Es una tragedia para la familia y para nuestro deporte”, expresó Flavio Roda, presidente de la FISI, quien pidió respeto y apoyo para los seres queridos de Franzoso.

Desde el Centro de Esquí La Parva también se pronunciaron, lamentando profundamente la pérdida del deportista. A través de un comunicado, manifestaron que la selección italiana entrena cada año en sus instalaciones, lo que hace que el accidente los impacte de manera especial. “Queremos acompañar con respeto, afecto y toda nuestra solidaridad a su familia, a sus compañeros de equipo y a toda la delegación italiana”, señalaron.

El centro detalló que, tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Franzoso fue asistido en el lugar por equipos de rescate y posteriormente trasladado en helicóptero a Santiago, donde finalmente perdió la vida.

Mira la programación en Red Uno Play