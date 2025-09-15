TEMAS DE HOY:
Video: Cumpleañito con temática de Miguelito se vuelve viral en redes

Un video compartido en TikTok muestra cómo la pasión por la selección boliviana de fútbol llegó a la fiesta de un niño, en plena celebración por el repechaje mundialista. 

Martin Suarez Vargas

15/09/2025 13:37

Bolivia.

La clasificación de la selección boliviana de fútbol al repechaje mundialista no solo genera conversación en todos los rincones del país, sino que también inspiró la celebración de un cumpleaños muy especial.

En redes sociales, la usuaria Marisela Campos (@mariselacamposf) compartió un video que rápidamente se volvió viral. En él se observa un festejo con temática de Miguelito, donde predominan los colores verde, representativos de la camiseta de la selección boliviana. Un gran banner de Miguelito y adornos alusivos completan la decoración del evento.

El video también muestra al cumpleañero regalando balones a sus invitados, tomándose fotografías junto a ellos y luciendo, junto a sus padres, la camiseta oficial de la selección. La celebración no solo destaca por su colorido, sino también por la elección de una temática futbolera en un momento clave para el país en el camino hacia el Mundial.

El video ha generado cientos de comentarios y compartidos, mostrando cómo el fútbol une a las familias y despierta la creatividad incluso en las celebraciones infantiles.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

