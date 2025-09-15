Dos arrestados tras los violentos enfrentamientos entre supuestas pandillas en el Plan 3.000

El teniente José Guarayos Flores, de la EPI del Plan 3.000 en Santa Cruz, brindó un informe respecto a los hechos de agresiones protagonizados la noche de este domingo, por presuntos miembros de pandillas, quienes se habrían agredido con machetes, piedras y botellas.

“Se hizo operativos a denuncia de los vecinos, que indicaban que había aglomeración de personas que estaban delinquiendo en la zona, se realizó un operativo con las patrullas, logrando arrestar a dos personas de sexo masculino, una que es mayor de edad y otro que es menor”, manifestó Guarayos.

Según la autoridad policial, tras tener conocimiento de las agresiones, se dispuso el traslado de todas las patrullas de la EPI del Plan 3.000, para realizar el operativo, ya que se tenía la información que las personas se encontraban armadas con piedras, palos, y machetes causando zozobra entre los vecinos.

“Es por eso que se realizó el operativo y efectivamente se pudo verificar, que son personas y jóvenes que son de la misma zona que, a la presencia policial, ingresan a los mismos domicilios. Hubo anteriormente casos, donde se observaron que las personas eran agresivas, cuando la Policía, viene y trata de hacer el trabajo se atajan”, afirmó Guarayos.

Un terrible enfrentamiento se suscitó este domingo en horas de la noche en inmediaciones del barrio Samaria, de la zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz, donde supuestas pandillas se agarraron a golpes.

Según testigos del hecho los involucrados en el enfrentamiento se agredieron con machetes, piedras y botellas, generando preocupación y temor en la zona, la Policía realiza operativos.

Vea el video:

