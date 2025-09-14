TEMAS DE HOY:
¡Increíble! Wilstermann resiste con dos expulsados y amarga a ABB con un empate sin goles

El Rojo soportó la presión de ABB y logró un empate sin goles que lo mantiene en la lucha por evitar el descenso. 

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 19:39

Foto: APG.
El Alto.

Wilstermann sacó un empate con sabor a hazaña frente a la Academia del Balompié Boliviano (ABB), luego de jugar casi todo el segundo tiempo con dos hombres menos. El partido, disputado en el estadio Municipal de El Alto, terminó 0-0 en un encuentro marcado por la polémica arbitral y la intensidad en cada jugada.

El quiebre del encuentro llegó al minuto 55, cuando el árbitro Ivo Méndez no sancionó una falta de Enrique Taborga sobre Nicolás Villarroel. La protesta de Gonzalo Castillo terminó con la expulsión del defensor uruguayo, y apenas un minuto después, Cristhian Machado vio la tarjeta roja tras aplaudir irónicamente al juez. Con nueve futbolistas, los aviadores resistieron los ataques del conjunto local, que no pudo concretar sus oportunidades.

Con este resultado, ABB se mantiene en la parte baja de la tabla con 19 puntos en la antepenúltima casilla, mientras que Wilstermann continúa penúltimo con solo ocho unidades, complicando cada vez más su permanencia en la División Profesional.

