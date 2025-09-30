TEMAS DE HOY:
Cadáver en K'ara K'ara Abuso a menor atraco a transeúnte

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Fiesta azucarera: Guabirá humilló a ABB con una goleada de 5-1 en Montero

El cuadro azucarero se impuso con autoridad en Montero y sigue firme en la parte alta de la tabla de la División Profesional

Martin Suarez Vargas

30/09/2025 9:38

Equipo titular de Guabirá en el partido contra ABB. Foto: APG.
Montero, Bolivia.

Escuchar esta nota

Guabirá vivió una jornada redonda en el estadio Gilberto Parada, donde aplastó por 5-1 a ABB en la fecha 23 del torneo todos contra todos. El equipo de Marcelo Straccia mostró contundencia en ataque y aprovechó al máximo los errores de su rival, que no pudo resistir la presión y terminó desbordado.

El conjunto montereño abrió el marcador con Kevin Mina y rápidamente amplió la ventaja con un cabezazo de Milciades Portillo. Aunque Gary Rea logró el empate parcial para los paceños, la reacción fue corta: en el complemento llegaron los tantos de Neto Acará, Rafinha y Ronaldo Sánchez para sellar la goleada.

La figura del partido fue Rafinha, que además de anotar, manejó los tiempos en el mediocampo y generó constante peligro. Junto a él, Ronaldo Sánchez también se destacó por su capacidad de desequilibrio y su aporte ofensivo.

Con este resultado, Guabirá alcanzó los 34 puntos y se ubica en la quinta posición, consolidándose como candidato a pelear por puestos de clasificación internacional. ABB, en cambio, quedó con 23 unidades y comprometido en la parte baja, a la espera de levantar cabeza en las próximas fechas.

En la siguiente jornada, los azucareros visitarán a Oriente Petrolero, mientras que el cuadro paceño intentará reponerse en casa frente a The Strongest.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD