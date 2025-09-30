Fiesta azucarera: Guabirá humilló a ABB con una goleada de 5-1 en Montero

Guabirá vivió una jornada redonda en el estadio Gilberto Parada, donde aplastó por 5-1 a ABB en la fecha 23 del torneo todos contra todos. El equipo de Marcelo Straccia mostró contundencia en ataque y aprovechó al máximo los errores de su rival, que no pudo resistir la presión y terminó desbordado.

El conjunto montereño abrió el marcador con Kevin Mina y rápidamente amplió la ventaja con un cabezazo de Milciades Portillo. Aunque Gary Rea logró el empate parcial para los paceños, la reacción fue corta: en el complemento llegaron los tantos de Neto Acará, Rafinha y Ronaldo Sánchez para sellar la goleada.

La figura del partido fue Rafinha, que además de anotar, manejó los tiempos en el mediocampo y generó constante peligro. Junto a él, Ronaldo Sánchez también se destacó por su capacidad de desequilibrio y su aporte ofensivo.

Con este resultado, Guabirá alcanzó los 34 puntos y se ubica en la quinta posición, consolidándose como candidato a pelear por puestos de clasificación internacional. ABB, en cambio, quedó con 23 unidades y comprometido en la parte baja, a la espera de levantar cabeza en las próximas fechas.

En la siguiente jornada, los azucareros visitarán a Oriente Petrolero, mientras que el cuadro paceño intentará reponerse en casa frente a The Strongest.

