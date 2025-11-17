Portátiles y PC reducen sus costos ante la leve baja del dólar: ¿cuánto han disminuido los precios?

Los precios de las computadoras han registrado una reducción significativa durante las últimas dos semanas, impulsada por la estabilización del dólar en torno a los Bs 10,50. Comerciantes y encargados de tiendas de equipos tecnológicos señalan que la baja oscila entre el 10% y el 20%, dependiendo de la gama y las características del producto.

Roxana Villagómez, gerente general de una tienda especializada en computadoras, explicó que la caída del dólar generó un ajuste inmediato en los precios, especialmente en equipos de mayor rendimiento.

“Una computadora de gama media alta para arriba costaba entre 15.000 a 20.000 bolivianos. Ahora, con el dólar a 10,50, baja un 10, 15 o 20 por ciento”, afirmó.

Según Villagómez, las computadoras de gama alta actualmente se ofrecen entre 10.000 y 12.000 bolivianos. En cuanto a los equipos de gama media y baja—los más demandados para oficina o tareas básicas—los precios oscilan entre 2.000 y 4.000 bolivianos.

“Hay gente que prefiere esperar un poco más a ver si el dólar baja todavía un poco más, para poder comprar sus máquinas”, agregó.

La ejecutiva indicó que este comportamiento del mercado se mantiene desde hace dos semanas, periodo en el que la cotización del dólar se ha mantenido relativamente estable. “La gente está más tranquila, pero aún expectante”, comentó.

Henry Lino, comerciante del rubro, confirmó la tendencia. “Antes una computadora básica salía unos 5.000 bolivianos. Ahora está entre 3.500 y 3.200, dependiendo de las características”, señaló.

El sector gamer, tradicionalmente más costoso, también experimentó una reducción visible.

“Una computadora gamer económica antes estaba en 11.000. Ahora ya están en 8.000 o 9.000 bolivianos”, añadió Lino.

Pese a las bajas, los vendedores coinciden en que muchos consumidores mantienen cautela, esperando que el precio del dólar continúe disminuyendo y arrastre consigo nuevas rebajas en productos tecnológicos.

