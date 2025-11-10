TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE ciclista Fatal accidente de tránsito

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡De infarto! Conozca los emocionantes duelos de playoff de la Copa Bolivia

El Torneo Interserie ya tiene lista su fase de playoff. Los encuentros de ida se jugarán entre miércoles y jueves, mientras que los ganadores buscarán avanzar a cuartos, donde ya esperan los líderes de grupo.

Martin Suarez Vargas

10/11/2025 13:08

Damián Batallini, jugador de Bolívar. Foto: APG.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La etapa de playoff del Torneo Clausura del fútbol boliviano ya tiene definidos sus enfrentamientos. Blooming se medirá con Universitario, Always Ready chocará con San Antonio, Aurora enfrentará a The Strongest, y Oriente Petrolero buscará su pase ante Nacional Potosí.

Los partidos de ida se disputarán entre miércoles y jueves, con los equipos que finalizaron terceros en sus grupos jugando como locales. Las revanchas están programadas para el próximo fin de semana, y los ganadores avanzarán a los cuartos de final.

En esa instancia ya esperan los líderes de grupo: Bolívar, Totora Real Oruro, Gualberto Villarroel San José y Guabirá. Según el reglamento, la Academia paceña enfrentará al vencedor del duelo entre Always Ready y San Antonio, Totora Real Oruro se medirá con el ganador de Oriente y Nacional, mientras que Gualberto Villarroel San José aguardará por Blooming o Universitario. Guabirá, por su parte, jugará frente al que avance entre Aurora y The Strongest.

Los equipos que logren imponerse en esta fase seguirán en competencia hasta llegar a la gran final, que definirá al nuevo campeón del certamen por series. En paralelo, el torneo Todos contra Todos también se encuentra en su recta final, de donde saldrán los otros representantes bolivianos en torneos internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD