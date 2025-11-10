¡De infarto! Conozca los emocionantes duelos de playoff de la Copa Bolivia

La etapa de playoff del Torneo Clausura del fútbol boliviano ya tiene definidos sus enfrentamientos. Blooming se medirá con Universitario, Always Ready chocará con San Antonio, Aurora enfrentará a The Strongest, y Oriente Petrolero buscará su pase ante Nacional Potosí.

Los partidos de ida se disputarán entre miércoles y jueves, con los equipos que finalizaron terceros en sus grupos jugando como locales. Las revanchas están programadas para el próximo fin de semana, y los ganadores avanzarán a los cuartos de final.

En esa instancia ya esperan los líderes de grupo: Bolívar, Totora Real Oruro, Gualberto Villarroel San José y Guabirá. Según el reglamento, la Academia paceña enfrentará al vencedor del duelo entre Always Ready y San Antonio, Totora Real Oruro se medirá con el ganador de Oriente y Nacional, mientras que Gualberto Villarroel San José aguardará por Blooming o Universitario. Guabirá, por su parte, jugará frente al que avance entre Aurora y The Strongest.

Los equipos que logren imponerse en esta fase seguirán en competencia hasta llegar a la gran final, que definirá al nuevo campeón del certamen por series. En paralelo, el torneo Todos contra Todos también se encuentra en su recta final, de donde saldrán los otros representantes bolivianos en torneos internacionales.

