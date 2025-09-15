TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡De infarto! Cuatro equipos nominados se enfrentan en la gala de eliminación de hoy

Famosos y academias de baile se presentan en la gala de eliminación de ‘La Gran Batalla’.

Silvia Sanchez

14/09/2025 20:51

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Cuatro equipos fueron nominados a la gala de eliminación de este domingo, y deberán enfrentarse en batallas para determinar quién es el mejor.

Durante la competencia se establecerán dos batallas, en cada una de ellas, uno de los equipos será el que reciba más apoyo de acuerdo a la dinámica que se determine en el inicio del programa en vivo.

Los nominados para esta noche son:

  • Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’
  • Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’
  • Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance Bolivia’
  • Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’

Los cuatro equipos volverán a repetir la presentación que realizaron a lo largo de la semana, y deberán tomar en cuenta todas las observaciones que realizaron los jueces durante su evaluación.

Arrancamos a las 21:00, no te pierdas ni un solo detalla de esta gala de eliminación de infarto, sigue y apoya a tu equipo favorito.

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

