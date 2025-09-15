Ricky Hatton, es el exboxeador quien fue campeón mundial de boxeo en la categoría welter súper ligero, fue hallado sin vida dentro de su domicilio ubicado en Greater Manchester, Reino Unido.

El exboxeador tenía planificado el retornar del retiro, realizaba sus preparativos e incluso tenía pactada para el próximo mes de diciembre.

¿Cuál fue su trayectoria?

Hatton es recordado por su brillante participación al enfrentar a los mexicanos José Luis Castillo y a Marco Antonio Barrera.

Era exboxeador y excampeón mundial en varias categorías, fue hallado muerto este 14 de septiembre en su casa de Gee Cross, Hyde, en Greater Manchester, Inglaterra.

Fue más conocido como “The Hitman”, Hatton fue uno de los pugilistas más populares de su generación, acumulando 45 victorias en 48 peleas profesionales y títulos de la IBF, WBA e IBO.

Estaba a dos semanas de cumplir 47 años de edad, su muerte sorprendió a sus amistades ya que fue hallado sin signos vitales la mañana de este domingo, justamente tenía un encuentro con sus amigos donde nunca llegó.

“Los agentes fueron llamados por un ciudadano para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 de la mañana de hoy, donde encontraron el cadáver de un hombre de 46 años. Actualmente no se cree que existan circunstancias sospechosas”, indicó el portavoz de la Policía.

Mira la programación en Red Uno Play