Calor extremo en Santa Cruz: aire a 24° ayuda a ahorrar energía y cuida tu bolsillo

Calor extremo en Santa Cruz: con el aire acondicionado a 24 grados se ahorra energía y se cuida la economía familiar

CRE hace un llamado para el consumo responsable de electricidad y no verse sorprendido con el aviso mensual

Santa Cruz experimenta una ola de calor extremo desde el jueves 11 y se extenderá hasta el lunes 15 de septiembre. La Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L., recomienda a la población programar su aire acondicionado en 24 grados, especialmente en el horario de 13:30 a 15:30, para disminuir el consumo de electricidad y reducir el monto en la factura.

“Desde el jueves la demanda eléctrica está alcanzando niveles históricos. No hemos superado el récord del 17 de diciembre del año pasado, pero hacemos un llamado a la población para usar los aires acondicionados de manera eficiente”, afirmó José Amilkar Jaldín Rojas, vocero de CRE.

El ejecutivo destacó que ajustar la temperatura a 24 °C contribuye a que el sistema eléctrico opere con mayor estabilidad en los momentos de mayor demanda. “Además, puede significar un ahorro considerable en el bolsillo del consumidor”, añadió Jaldín.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advirtió que la temperatura en la capital cruceña alcanzará los 39 °C, mientras que en la Chiquitania y Cordillera el termómetro alcanzará los 42 °C. Los expertos anticiparon que la sensación térmica puede rebasar los 44 °C en Santa Cruz de la Sierra, y los 47 °C en las provincias cruceñas.

La Distribuidora eléctrica de Santa Cruz, que trabaja por el desarrollo del departamento y el bienestar de los cruceños, invita a los usuarios a cuidar su economía familiar y evitar el derroche de electricidad en los días de la ola de calor extremo.

Entre las recomendaciones de CRE está el usar frízer sólo si está lleno, para aprovechar cada watt al máximo; en caso de utilizar ducha eléctrica, que sea en modo "verano" y lo más rápido posible. Pueden optar por calefón a gas en vez del equipo eléctrico. Planchar ropa en una sola sesión, para no encender y apagar el aparato varias veces (no conectar el electrodoméstico en la hora pico: 13:30 a 15:30).

La Cooperativa sugiere a los usuarios de la freidora eléctrica, que la opción a gas siempre es más barata. Un termotanque eléctrico puede gastar como tres electrodomésticos juntos. La Distribuidora eléctrica exhorta a sus consumidores a buscar asesoramiento profesional antes de comprar un electrodoméstico nuevo y hacer el cálculo de cuánto consumirá y pagará con la herramienta disponible en la app CRE Móvil.

