Calor extremo en Santa Cruz: aire a 24° ayuda a ahorrar energía y cuida tu bolsillo

14/09/2025 9:58
CRE hace un llamado para el consumo responsable de electricidad y no verse sorprendido con el aviso mensual
Santa Cruz experimenta una ola de calor extremo desde el jueves 11 y se extenderá hasta el lunes 15 de septiembre. La Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L., recomienda a la población programar su aire acondicionado en 24 grados, especialmente en el horario de 13:30 a 15:30, para disminuir el consumo de electricidad y reducir el monto en la factura.
“Desde el jueves la demanda eléctrica está alcanzando niveles históricos. No hemos superado el récord del 17 de diciembre del año pasado, pero hacemos un llamado a la población para usar los aires acondicionados de manera eficiente”, afirmó José Amilkar Jaldín Rojas, vocero de CRE.
El ejecutivo destacó que ajustar la temperatura a 24 °C contribuye a que el sistema eléctrico opere con mayor estabilidad en los momentos de mayor demanda. “Además, puede significar un ahorro considerable en el bolsillo del consumidor”, añadió Jaldín.
La Distribuidora eléctrica de Santa Cruz, que trabaja por el desarrollo del departamento y el bienestar de los cruceños, invita a los usuarios a cuidar su economía familiar y evitar el derroche de electricidad en los días de la ola de calor extremo.
La Cooperativa sugiere a los usuarios de la freidora eléctrica, que la opción a gas siempre es más barata. Un termotanque eléctrico puede gastar como tres electrodomésticos juntos. La Distribuidora eléctrica exhorta a sus consumidores a buscar asesoramiento profesional antes de comprar un electrodoméstico nuevo y hacer el cálculo de cuánto consumirá y pagará con la herramienta disponible en la app CRE Móvil.
