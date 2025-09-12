TEMAS DE HOY:
Huayna Potosí Inseguridad Violencia de género

La gran batalla

¡Te impresionarán! Conoce a los cinco equipos que competirán para no ser nominados

Famosos y academias se prepararon con todo para impactar a los jueces, quienes deciden qué equipo se va a eliminación.

Silvia Sanchez

11/09/2025 20:40

Santa Cruz, Bolivia

Última noche de competencia de la semana, hoy cinco equipos llegan hasta el escenario de ‘La Gran Batalla’ para demostrar que deben permanecer en la competencia, por lo que buscarán impresionar a los jueces.

Esta noche, la decisión recae en la juez Elka Meyer, una de las más exigentes en cuanto al uso de técnicas, pasos e interpretación.

Esta noche en el escenario:

  • Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’
  • Basti y la academia ‘Aurea Crew’
  • Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’
  • Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’
  • Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’

El resto de los jueces, también darán su evaluación sobre las presentaciones en el escenario, pero, la última palabra la tendrá Elka.

Los equipos esperan muy ansiosos el momento de su presentación, estuvieron practicando todo el día, con el objetivo de no cometer ni un solo error.

No te pierdas ni un solo detalle y también puedes conectarte a nuestras redes sociales, además, mediante el streaming de YouTube, Leila, Alejandro y Diego, te darán a conocer todo lo que ocurre antes, durante y después del programa.

