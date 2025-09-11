Cívicos buscan 'destrabar' el Concejo Municipal: Este jueves es la reunión clave con bancadas de UCS y Comunidad Autonómica

Este jueves a las 17:00 horas, el Comité pro Santa Cruz convocó a representantes de las bancadas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Comunidad Autonómica (C-A) a una reunión en sus instalaciones, con el objetivo de avanzar hacia la solución del conflicto que mantiene paralizado el trabajo del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité, explicó que la institución asumió el rol de mediador ante la falta de acuerdos políticos dentro del legislativo municipal.

“Como no hay un acuerdo político, institucional y democrático dentro del Concejo Municipal, el Comité pro Santa Cruz ha decidido intervenir como instancia intermediaria”, declaró en contacto con el programa El Mañanero.

Zambrana detalló que el proceso de diálogo se viene trabajando desde hace semanas con diferentes sectores: “Hemos pedido hablar primero con los concejales de Comunidad Autonómica, luego con los de la UCS, y también sostuvimos encuentros con mayorías y minorías. Con ellos hemos coincidido en un punto: hay que calmar los ánimos y destrabar el Concejo Municipal”.

El cívico precisó que en la cita de esta tarde participarán dos representantes de cada bancada. El objetivo, dijo, es “poner todo sobre la mesa” para restablecer la normalidad institucional.

“Lo que queremos es que el Concejo funcione, que los concejales asistan, que se trabaje por Santa Cruz, sin importar posiciones políticas o intereses partidarios. Lo importante es la ciudad y sus ciudadanos”, remarcó.

Zambrana confirmó que tanto UCS como C-A aceptaron la invitación. “Han confirmado su participación y esperamos que estén a las 17:00 en esta cita”, concluyó.

